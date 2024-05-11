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        Kürek branşında Edirne altyapı merkezi haline gelecek

        Edirne'de ulusal ve uluslararası alanda üst düzey kürek sporcuları yetiştirmek, sporcu altyapısını oluşturmak amacıyla Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:22
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        Kürek branşında Edirne altyapı merkezi haline gelecek
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        Edirne'de ulusal ve uluslararası alanda üst düzey kürek sporcuları yetiştirmek, sporcu altyapısını oluşturmak amacıyla Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kuruluyor.

        Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı onayıyla SEM kurulacağını söyledi.

        Kısa sürede sporcu taramasının da başlayacağını anlatan Ertürk, "Edirne'de inşallah geleceğin olimpik sporcularını kazanmak için güzel bir başlangıç yapacağız." dedi.

        SEM'lerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Ertürk, şunları kaydetti:

        "SEM olimpik programımızdaki ilk basamak. SEM'lerden İl Gençlik Spor Müdürlüğümüzün yaptığı taramalarla branşa uygun olan sporcular alınıp Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) hazırlanıyor. Sporcular TOHM eğitimi, ardından da olimpik takımlara geçiyor. Burada birkaç yıl SEM’imimizi işlettikten sonra inşallah Edirne’ye Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ni de açacağız."

        Ertürk, SEM'in sporcu yetişmesine çok büyük katkısı olacağının altını çizdi.

        SEM'lere sadece sporcu taramasıyla sporcu alınmadığını, merkeze kürek sporunu yapmak isteyenlerin de gelip başvurabileceğine işaret eden Ertürk, "Sporcu Eğitim Merkezleri, spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan, üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkezlerdir. Sadece olimpik sporcu yetiştirme değil, sporculara burs olanakları da açılıyor. Milli takımla birlikte hem yurtiçi hem de yurt dışındaki üniversitelerdeki okumalarına bir imkan oluyor. Bu işin eğitim yanı, sportif yanında ise olimpiyat hazırlık merkezlerinde çocukları sadece olimpiyatlara değil, milli takımlar seviyesinde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıyoruz. Daha geçen sene gençlerde iki branşta dünya şampiyonu çıkardık. İleride Paris, Los Angeles şeklinde basamaklayarak amacımız uzun vadede olimpiyatlarda da madalya kazanmak var." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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