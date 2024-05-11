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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca konser düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:00
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca konser düzenlenecek.

        "Klasik Edirne Akşamları Yükselen Nağmeler" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

        Solistler Bülent Akkoyun ve Yeşim Birgin'in eserler seslendireceği konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 16 Mayıs Perşembe saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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