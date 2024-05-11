Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca konser düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca konser düzenlenecek.
"Klasik Edirne Akşamları Yükselen Nağmeler" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.
Solistler Bülent Akkoyun ve Yeşim Birgin'in eserler seslendireceği konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 16 Mayıs Perşembe saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
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