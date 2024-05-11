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        Serbest dalış şampiyonasında 18 Türkiye rekoru kırıldı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Edirne'de gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz/Indoor Büyükler, Gençler ve Masterler Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 21:44 Güncelleme: 11.05.2024 - 21:44
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        Serbest dalış şampiyonasında 18 Türkiye rekoru kırıldı
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        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Edirne’de gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz/Indoor Büyükler, Gençler ve Masterler Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

        Olimpik Yüzme Havuzu'nda 7 Mayıs'ta başlayan organizasyonda 10 spor kulübünden 29'u kadın, 57'si erkek ve 1 ferdi kadın olmak üzere toplam 87 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.

        Paletsiz, mono ve çift palet dinamik apnea, hız apnea, dayanıklılık apnea ve statik apneada şampiyonların belirlendiği yarışmada, gençlerde en fazla rekoru kadınlar kategorisinde Bakırköy Ata Spor Kulubünden Adasu Ramazanoğlu kırdı.

        Ramazanoğlu, dayanıklılık 4x50 metre yarışını 2.10.96, hız apnea 2x50 metre yarışını ise 41.41 süreyle tamamlayarak iki Türkiye rekoruna imza attı.

        Genç erkeklerde Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Polat Kaan Perçiner, 4x50 metre dayanıklılık apnea yarışını 2.39.87 süreyle tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.

        Diğer rekor ise Okyanus Su Sporları Kulübü sporcusu Nida Murathan Bulut'tan geldi. Bulut, dinamik çift palet mücadelesini 158.24 metre ile tamamlayarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

        - Büyüklerde 4 rekordan 3'ü kadın sporculardan geldi

        Büyükler yaş grubunda 4 rekorun 3'ünü kadın sporcular kırarken, bu yaş grubunda en çok rekora Albeka Olimpik Spor Kulübü'nden Yağmur Ergün imza attı.

        Ergün, dinamik mono palette 220.29 metrelik derecesiyle, dinamik paletsizde 141.5 metrelik derecesiyle 2 yeni Türkiye rekoru kırdı.

        Bakırköy Ata Spor Kulübünden Elif Bilge Meydan, dayanıklılık 4x50 metre disiplininde 3.23.74 derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

        Büyük erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Yunus Cenkay Yılmaz, dayanıklılık 4x50 metre yarışını 1.32.11 süreyle tamamlayarak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

        - Masterlerden de 10 rekor geldi

        Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübünden Birol Özbek, dinamik apnea mono palette 140.20 metre, çift palette 127.44 metre, paletsizde 107.86 metre mesafeleriyle, statik apneada 4.6.14 ve hız apnea 2x50 metrede 1.2.71'lik zamanlama derecesiyle master 55-59 yaş grubu erkeklerde 5 Türkiye rekoru kırmayı başardı.

        Master 65-69 yaş grubu erkeklerde Derya Can Spor Kulübünden Ferhat İnceler, dinamik çift palette 79.23 metre, mono palette 81.84 metre ve paletsizde 27.7 metre ile 3 Türkiye rekoru kırdı.

        Master 50-54 yaş grubu erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübünden Burak Baştürk, hız apnea 8x50 metre yarışını 8.58.87, hız apnea 2x50 metre yarışını ise 46.5 süreyle tamamlayarak 2 Türkiye rekorunun sahibi oldu.

        - Sezon rekorlarla başladı

        TSSF Başkanı Fatih Uysal, yaptığı açıklamada, rekor kıran ve madalya kürsüsüne çıkan tüm sporcuları kutladığını belirtti.

        Şampiyonada rekorlardan oluşan bir gurur tablosuna şahit olduklarını ifade eden Uysal, "Son derece mutluyuz. Serbest dalış branşımızda yeni uluslararası başarıların habercisi olarak görüyorum bu rekorları. Sporcularımızın başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

        TSSF Başkan Vekili Kadir Sağlam ise şampiyonanın son derece başarılı geçtiğini vurgulayarak, madalya kürsüsüne çıkan ve Türkiye rekoruna imza atan tüm sporcuları gönülden kutladığını söyledi.

        Serbest dalışta sezona rekorlarla başlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sağlam, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile sporcuların bu başarısında emeği olan antrenörlere, spor kulüplerine ve sporcu ailelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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