Edirne'de Yunanistan'a lastik botla kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyü yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Meriç nehri üzerinden lastik botla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin FETÖ üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin yanındaki lastik bota da el konuldu.
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