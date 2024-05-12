Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan ve Suriye uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

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