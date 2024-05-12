"Edirne'nin hafızası" Dr. Kazancıgil'in hatırası, eserlerinin sergilendiği evinde yaşatılacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinin eski öğretim üyelerinden, Edirne'nin tarihiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen merhum Dr. Ratip Kazancıgil'in, kültür sanat evi olarak düzenlenen evi, doğum gününde ziyarete açıldı.

Kentte halk sağlığı çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat hayatına dair önemli çalışmalar yapan Kazancıgil, 2017'de geçirdiği rahatsızlığın ardından 97 yaşında hayatını kaybetti.

Edirne Belediye Başkan Vekili ve Sağlık Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Kazancıgil'in adının yaşatılması ve çalışmalarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kocasinan Mahallesi'ndeki yaklaşık 40 yıl yaşadığı evi, Edirne Kent Kültürü ve Bilinci Geliştirme Merkezi Derneğince kültür ve sanat evi olarak düzenlendi.

Kazancıgil'in doğum gününde, yaşadığı evi, kültür ve sanat evi olarak ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilar, çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Ender Bilar, açılışta yaptığı konuşmada, Kazancıgil'i saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Evde ayrıca heykeltıraş Müslüm Özcan tarafından yapılan Kazancıgil'in büstü de yer alıyor.

Kazancıgil'in kişisel eşyaları ve çalışmalarının sergilendiği evde, kitaplarının da yer aldığı zengin bir kütüphane kuruldu.

Çalışmaların süreceğini belirten Bilar, şöyle konuştu:

"Evin bir bölümünü sergi odası olarak düzenleyeceğiz. Gerekli desteği bulursak bir oda da Edirne Mevlevihanesi'ni canlandırmak istiyoruz. Edirne'nin sağlık tarihi, kültür ve spor tarihinde izler bırakmış önemli görevlerde bulunmuş birinden bahsediyoruz. Böylesi değerlerimizi yaşatmak lazım. Bu örnek projenin, kentin tüm mahalle ve semtlerinde yaşatılmasını, çocuklarımızın kitapla, sanatla ve bilgiyle buluşmasını istiyoruz."

Daha sonra Kazancıgil'in büstü, eski belediye başkanları İbrahim Ay ve Güngör Mazlum tarafından açıldı.