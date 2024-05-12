Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Edirne'nin hafızası" Dr. Kazancıgil'in hatırası, eserlerinin sergilendiği evinde yaşatılacak

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinin eski öğretim üyelerinden, Edirne'nin tarihiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen merhum Dr. Ratip Kazancıgil'in, kültür sanat evi olarak düzenlenen evi, doğum gününde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Edirne'nin hafızası" Dr. Kazancıgil'in hatırası, eserlerinin sergilendiği evinde yaşatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinin eski öğretim üyelerinden, Edirne'nin tarihiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen merhum Dr. Ratip Kazancıgil'in, kültür sanat evi olarak düzenlenen evi, doğum gününde ziyarete açıldı.

        Kentte halk sağlığı çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat hayatına dair önemli çalışmalar yapan Kazancıgil, 2017'de geçirdiği rahatsızlığın ardından 97 yaşında hayatını kaybetti.

        Edirne Belediye Başkan Vekili ve Sağlık Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Kazancıgil'in adının yaşatılması ve çalışmalarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kocasinan Mahallesi'ndeki yaklaşık 40 yıl yaşadığı evi, Edirne Kent Kültürü ve Bilinci Geliştirme Merkezi Derneğince kültür ve sanat evi olarak düzenlendi.

        Kazancıgil'in kişisel eşyaları ve çalışmalarının sergilendiği evde, kitaplarının da yer aldığı zengin bir kütüphane kuruldu.

        Evde ayrıca heykeltıraş Müslüm Özcan tarafından yapılan Kazancıgil'in büstü de yer alıyor.

        Dernek Başkanı Ender Bilar, açılışta yaptığı konuşmada, Kazancıgil'i saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

        Kazancıgil'in doğum gününde, yaşadığı evi, kültür ve sanat evi olarak ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilar, çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

        Çalışmaların süreceğini belirten Bilar, şöyle konuştu:

        "Evin bir bölümünü sergi odası olarak düzenleyeceğiz. Gerekli desteği bulursak bir oda da Edirne Mevlevihanesi'ni canlandırmak istiyoruz. Edirne'nin sağlık tarihi, kültür ve spor tarihinde izler bırakmış önemli görevlerde bulunmuş birinden bahsediyoruz. Böylesi değerlerimizi yaşatmak lazım. Bu örnek projenin, kentin tüm mahalle ve semtlerinde yaşatılmasını, çocuklarımızın kitapla, sanatla ve bilgiyle buluşmasını istiyoruz."

        Daha sonra Kazancıgil'in büstü, eski belediye başkanları İbrahim Ay ve Güngör Mazlum tarafından açıldı.

        Açılışa, siyaset dünyasından isimlerle sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Kazancıgil'in arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Olası depremlere karşı yapılarda nemlenme uyarısı
        Olası depremlere karşı yapılarda nemlenme uyarısı
        Cam kemik hastası anne, hayatını aynı hastalığı taşıyan oğluna adadı
        Cam kemik hastası anne, hayatını aynı hastalığı taşıyan oğluna adadı
        8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        İklim değişikliği gelecek yıllarda Trakya'da kuraklığa neden olabilir
        İklim değişikliği gelecek yıllarda Trakya'da kuraklığa neden olabilir
        Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a lastik botla kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a lastik botla kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı