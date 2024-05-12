Edirne Valisi Sezer, şehit anneleriyle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde eşi Canan Sezer'le birlikte şehit anneleriyle buluşan Vali Sezer, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Şehit annelerine çiçek hediye eden Sezer, "Şehit annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, sizlere sağlık ve sıhhat versin." dedi.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

Vali Sezer ev eşi, şehit jandarma asteğmen Mustafa Sezen Tikveşli ve şehit polis memuru Cem Kerman'ın annelerini de ziyaret etti.