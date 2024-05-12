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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:08
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

        Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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