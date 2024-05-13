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        Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

        Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:35
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        Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Hisarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 6 şüpheliyi kazı sırasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandığı telsiz, keser, çapa, ip merdiven, 2 kova, 2 gaz maskesi, 3 kafa lambası, toz maskesi ve eldivenlere el konuldu.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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