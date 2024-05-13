Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Hisarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 6 şüpheliyi kazı sırasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandığı telsiz, keser, çapa, ip merdiven, 2 kova, 2 gaz maskesi, 3 kafa lambası, toz maskesi ve eldivenlere el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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