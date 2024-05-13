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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:43
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, İpsala ilçesinde bir tekstil fabrikasında işçilerle bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, işçilere broşür de dağıttı.

        - Motosiklet denetimi ve bilgilendirme

        Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan-Enez kara yolunda motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Sürücüler, kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

        Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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