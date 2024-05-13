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        Edirne'den kısa kısa

        Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:53
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        Edirne'den kısa kısa
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        Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan basın toplantısı düzenledi.

        Gürkan, kentteki bir tesiste düzenlediği basın toplantısında hakkındaki davayla ilgili yargılama süresince konuşmadığını söyledi.

        Yargılamanın bittiğini anımsatan Gürkan, Türk adaletine her zaman güvendiğini ve beraat ettiğini ifade etti.

        Yurt dışında kaçak yaşayan sanığın şantaj suçundan ceza aldığını ifade eden Gürkan, "siyaseten kendisine düşman" olan kişilerin yaratılmak istenen algı operasyonlarına destek olduklarını iddia etti.

        Gürkan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın başarılı olacağına inandığını ve her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

        Görevdeyken yapmak isteyip yapamadığı bir projenin olup olmadığının sorulması üzerine de Gürkan, "Edirne'de temel belediyecilik hizmetleri noktasında yapılacak bir şey kalmadı. Altyapının biraz eksiği var ona bağlı üstyapı eksiklikleri var ve onlar tamamlanacak. Bu bir süreç yani sadece parayla da ilgili değil ikisinin bir arada olması lazım. Zaman yetmedi onları Filiz Gencan Akın tamamlayacaktır. Onun dışında artık sosyal belediyecilik yapılacak Edirne'de." yanıtını verdi.

        Gürkan, CHP'nin eski belediye başkanlarından oluşan Danışma Kurulu'nda görev yapacağını da sözlerine ekledi.

        - Enez'de Dallık düzenlendi

        Edirne'nin Enez ilçesinde Dallık Şenliği düzenlendi.

        Beylik Korusu'nda gerçekleştirilen şenlikte vatandaşlar piknik yaptı, müzik eşliğinde eğlendi.

        Belediye Başkanı Özkan Günenç, şenliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti.

        Vatandaşların eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Günenç, Vatandaşlarımız kışın stresinden kurtulup, baharın, yazın gelişini bugün kutluyor. Vatandaşlarımız aileleriyle piknik yapıyor ve eğleniyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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