Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 sikke ve süs eşyaları ele geçirildi

Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 sikke, 30 süs eşyası ve 2 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.G'nin evinde arama yaptı.

Edirne'de evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve süs eşyası ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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