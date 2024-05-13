Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 sikke ve süs eşyaları ele geçirildi
Edirne'de evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve süs eşyası ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve süs eşyası ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.G'nin evinde arama yaptı.
Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 sikke, 30 süs eşyası ve 2 obje ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.