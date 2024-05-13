Edirne'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edirne'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.E.Ö'nün kullandığı 22 ADG 843 plakalı otomobil, otoyol gişelerine 2 kilometre kala lastiği patladığı için sağ şeritte duran T.O. idaresindeki 34 AD 8751 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Avrupa Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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