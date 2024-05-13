Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

        Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:54 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan H.E'nin kullandığı tırda, gümrük personeli koordinesinde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 kilo 400 gram kokain ele geçirildi.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da tır sürücüsü K.M.Y'nin bel bölümüne gizlediği 828 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?

        Benzer Haberler

        Edirne'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 sikke ve süs eşyaları ele...
        Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 sikke ve süs eşyaları ele...
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa