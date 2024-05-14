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        Edirne'de okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Edirne'de okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:04
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        Edirne'de okul çevrelerinde denetim yapıldı
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        Edirne'de okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı.

        Kent merkezindeki denetimlerde 13 ekip 28 personel görev aldı, şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

        Ekipler, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binaları kontrol etti.

        Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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