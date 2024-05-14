Edirne'de kadın üreticiler ekim alanlarını büyütüp sera sahibi oldu

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de, çocuklarına yetiştirdikleri sebzeleri yedirmek amacıyla üretime başlayan kadın çiftçiler, ekim alanlarını genişleterek sera sahibi oldu.

Birsen Kutlu (49) ve Münire Güler (55), ikamet ettikleri mahalledeki bahçelerinde başladıkları küçük çaplı üretimlerini zaman geçtikçe büyüttü.

Önce hobi gibi başlayan kadın çiftçilerin çalışmaları yıldan yıla ticari üretime dönüştü.

Bahçelerinden sebze tarlasına taşıdıkları üretimlerini hem açık hem de sera tarımıyla sürdüren kadınlar, aile bütçesine katkı sunuyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen 18'i kadın 84 üreticinin yararlandığı "Edirne Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu Projesi"nden de faydalanan üreticilerden Kutlu Yeniimaret Mahallesi'nde, Güler de İstasyon Mahallesi'ndeki serasını yenileme fırsatı buldu.

Ekim alanlarının genişlemesiyle ticaret yapmaya başladığını belirten Kutlu, "Oğlumun doğumuyla onu sağlıklı gıdayla beslemek, tamamen ilaçsız ve sağlıklı ürün yetiştirmek için bu işe başladım. Daha sonra üretimi geliştirerek 2,5 dönümlük alanda üretime başladım. Tüm Türkiye'de doğal tarım yapan kişilerle iletişime geçip ata tohumlarıyla üretim yapmaya çalışıyorum." dedi.

Kutlu, pişirdiği birçok sebzeyi kendisinin yetiştirdiğini, ticari olarak en çok marul ve maydanoz ürettiğini ifade etti.

Kadınların üretime katkı sağlamasının çok önemli olduğunu dile getiren Kutlu, "İlaçsız üretim yapmaya çalışıyoruz. Kendi yemediğim, oğluma yedirmediğim hiçbir ürünü üretmiyoruz. Çiftçilik herkesin yapabileceği bir iş, kadın ve erkek ayrımı olmaz. Erkek ve kadın aslında yıllardır birlikte üretim yapıyor. İmkanı olan tüm kadınlara üretime katılmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.