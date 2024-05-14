Edirne'de temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı

Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Belediye Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Edirne'de bir günlük temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı.

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