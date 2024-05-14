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        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:00
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        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

        Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

        Ekiplerin çalışmasıyla, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Fas, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 19 kişi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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