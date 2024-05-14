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        Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

        Edirne, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:18
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        Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı
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        Edirne, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Edirne Belediyesi tarafından Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarımsal üretimde önde gelen şehirlerden biri olduğunu söyledi.

        Dünya Çiftçiler Gününü kutlayan Akın, "Biz inanıyoruz ki çok büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olan Edirne'mizin çiftçileri her şeyin en iyisine layık." dedi.

        Üreticilerin yanında olduklarını belirten Akın, çiftçilere bol ve bereketli hasat dönemi diledi.

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve Edirne Ziraat Odası Genel Sekreteri Sayın Cengiz Küçükdoğan programda birer konuşma yaparak Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

        Üretici kuruluşlarının stant açtığı programda çiftçilere mazot, yem, gübre, ilaç ve ekipman desteği de yapıldı.

        Programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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