Edirne'de huzurevi sakinleri ile üniversite öğrencileri "kanka" oldu

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri, yaşlıların dijital oyunlar sayesinde fiziksel hareketlerini ve zihinsel aktivitelerini artırmalarını amaçlayan projede buluştu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne Huzurevi Müdürlüğünün iş birliğiyle başlatılan "Kanka-Tek" projesi, teknoloji temelli aktivitelerin günlük yaşamda kullanılmasıyla beden ve zihin sağlığının korunmasını temel alıyor.

Projede öğrenciler, huzurevi sakinlerine hem teknolojik bilgileri aktarıyor hem de onlarla çeşitli oyunlar oynuyor.

Etkinlikler sayesinde teknolojiye olan ilgileri artıran huzurevi sakinleri, zihinsel ve fiziksel olarak da aktif kalıyor. Haftada bir gün huzurevinde düzenlenen buluşmalarda, öğrenciler yaşlılarla "havaya çiz", "ışıkları söndür" ve "meyveleri kes" gibi oyunlar oynuyor. Proje, sadece teknoloji bilgisi aktarımıyla sınırlı kalmıyor aynı zamanda öğrenciler ile yaşlılar arasında deneyim ve bilgi paylaşımı da sağlanıyor. - "Amaç sağlıklı yaşlanmaya destek sağlamak" Trakya Üniversitesi Arş. Gör. Uzman Fizyoterapist ve Proje Eğitmeni Büşra Mehder Akbaş, AA muhabirine, "Kanka-Tek" projesiyle farklı nesillerin teknoloji aracılığıyla buluştuğunu söyledi.

Öğrencilerin huzurevi sakinleriyle güzel iletişim kurduğunu belirten Akbaş, "Projemizin amacı yaşlılarımızın sağlıklı yaşlanmasına destek sağlamak. " dedi. Akbaş, teknoloji temelli oyunlarla yapılan egzersizlerle huzurevi sakinlerinin fiziksel kapasitelerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. - "Teknolojiyle buluşan yaşlılarımızın tecrübelerinden yararlanıyoruz" Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melek Çiftçi de projeye katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Huzurevi sakinlerinin sağlıklı yaşlanma süreçlerine destek vermek için çaba sarf ettiklerini anlatan Çiftçi, "Yaşlıların reaksiyonlarını geliştirecek, fiziksel aktivitelerine katkı verebileceğimiz oyunlar oynuyoruz. Onları teknolojiyle buluştururken bizler de onlardan faydalanıyoruz. Birlikte bir şeyler yapmak, aynı sevinci yaşamak çok güzel." diye konuştu. Öğrencilerden Kadir Kaan Demiralp de yaşlılarla birlikte vakit geçirmenin çok zevkli olduğunu, onların fiziksel kapasitelerini artıracak yeni nesil oyunlar oynadıklarını ifade etti.

- "Yarışmak bize enerji katıyor" Huzurevi sakinlerinden 72 yaşındaki Selahattin Ayar, gençlerle daha önce deneyimlemedikleri oyunları oynadıklarını dile getirdi. Teknolojiye ayak uydurmaya başladıklarını ifade eden Ayar, "Öğrenciler çok iyi. Hepsi benim torunum gibi. Onlarla oyunlar oynuyoruz. Birlikte grup olup hareketli oyunlar oynuyoruz. Spor yapmayı çok seviyorum. Asansör hiç binmem, hep merdiveni kullanıyorum. Bu projeye zevkle katıldım, yarışmak bize enerji katıyor." dedi. Cezmi Sıdal (69) da öğrencilerin kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.