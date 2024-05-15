Edirne'de bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Havsa Jandarma Komutanlığı ekipleri G.H'nin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu.
Dedektör köpek ile araçta yapılan aramada, 3 gram skunk, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve pürmüz ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
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