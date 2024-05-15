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        Edirne'de bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'nin Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:48
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        Edirne'de bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne'nin Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Havsa Jandarma Komutanlığı ekipleri G.H'nin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu.

        Dedektör köpek ile araçta yapılan aramada, 3 gram skunk, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve pürmüz ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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