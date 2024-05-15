Kadın astsubaylar kadın çiftçileri ziyaret etti
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Çiftçiler Günü kapsamında lavanta bahçesinde çalışan kadın çiftçileri ziyaret etti.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Çiftçiler Günü kapsamında lavanta bahçesinde çalışan kadın çiftçileri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre,Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi farkındalık oluşturma projesi kapsamında lavanta bahçelerinde çalışan kadınlara ziyarette bulundu.
Kadın astsubaylar kadın çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.
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