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        Kadın astsubaylar kadın çiftçileri ziyaret etti

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Çiftçiler Günü kapsamında lavanta bahçesinde çalışan kadın çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:10
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        Kadın astsubaylar kadın çiftçileri ziyaret etti
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Çiftçiler Günü kapsamında lavanta bahçesinde çalışan kadın çiftçileri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre,Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi farkındalık oluşturma projesi kapsamında lavanta bahçelerinde çalışan kadınlara ziyarette bulundu.

        Kadın astsubaylar kadın çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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