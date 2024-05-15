Kadın astsubaylar kadın çiftçileri ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre,Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi farkındalık oluşturma projesi kapsamında lavanta bahçelerinde çalışan kadınlara ziyarette bulundu.

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