Edirne'de jandarma ekipleri yılbaşından bu yana 119 bin 221 aracı kontrol etti
Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 1 Ocak'tan bu yana 119 bin 221 aracı ve sürücüsünü kontrol etti.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 1 Ocak'tan bu yana 119 bin 221 aracı ve sürücüsünü kontrol etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması ekipleri, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 1 Ocak'tan bu yana il genelinde yaptıkları denetimlerde 119 bin 221 araç ve sürücüsünü kontrol etti.
7 bin 679 araç sürücüsünün alkolmetre ile kontrolleri yapılırken, alkol kullanımı yasal sınır üzerinde olduğu tespit edilen 147 sürücünün ilgili mevzuat kapsamında sürücü belgelerine el konularak idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.