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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Anadolu'dan Balkanlar'a Türk Göçü, Atatürk ve Selanik" adlı konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:03
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Anadolu'dan Balkanlar'a Türk Göçü, Atatürk ve Selanik" adlı konferans düzenlendi.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki konferansta, üniversitenin bir misyon olarak Balkanlar'ı büyüteç altına aldığını ve güzel işler ortaya koyduklarını söyledi.

        Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar da bir sunum gerçekleştirdi.

        Konuşmasının sonunda Türkiye'nin ikinci yüzyılına değinen Kayapınar, "Eğitim seviyesi ve yaygınlığı tarih boyunca Anadolu ve Trakya topraklarında hiç bu kadar yüksek olmadı. Kadın, sosyal ve iş hayatında hiç bu kadar yüksek oranda yer almamıştır. Türkiye'nin ilk yüzyılında büyük gelişmeler yaşandı, önemli adımlar atıldı. Türkiye'nin ikinci yüzyılı ise altın yüzyıl olacaktır."

        Konuşmasının ardından Tabakoğlu, Kayapınar'a katılım belgesi takdim etti.

        - Akademisyenliğe hazırlık sempozyumu

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde akademisyen adayları bilgilendirildi.

        Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necdet Süt, Dr. Ratip Kazancıgil dersliğindeki sempozyumda, 1983'te kurulan enstitünün eğitime 1987-1988 eğitim döneminde başladığını söyledi.

        Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, Kırkpınar Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Eczacılık fakültelerinin yer aldığını belirten Süt, "Bu fakültelerde toplam 26 anabilim dalında 30 yüksek lisans ve 19 doktora programı bulunuyor. Ayrıca her yıl 814 mezun veriyoruz ve bunların yüzde 84.7'si yüksek lisans, yüzde 15.8'i ise doktora mezunudur." dedi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu ise iyi bir akademisyen olmanın, işine duyduğun sevgiyi ve merak duygusunu asla yitirmemekle, her zaman yeni bilgileri keşfetmeye açık olmakla ilgili olduğunu kaydetti.

        Sempozyumda Doç. Dr. Fatma Gülsüm Önal ve Doç. Dr. Gülben Sayılan Özgün da bir sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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