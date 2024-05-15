Edirne Valisi Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nı inceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nı inceledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nı inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, yenilenen yüzüyle 1 Haziran'da hizmete açılacak ve 300 dönümlük bir alanda yer alan Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nı ziyaret etti.
Sezer, çalışmaları yerinde inceledi.
Edirne'nin en büyük ve 7 gün 24 saat güvenlik hizmetinin sağlanacağı mesire alanı olacak.
Musabeyli Korusu, yürüyüş yolları, piknik alanları, göleti, iskelesi, çadır kamp alanı, kır kahvesi, oturma alanları, spor kompleksi, alışveriş noktaları ile vatandaşlara hizmet verecek.
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