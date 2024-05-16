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        Trakya'da kuraklık endişesiyle erken ekilen ayçiçeklerinin gelişimi güzel

        Trakya'da bu yıl erken ekilen ayçiçeği tohumlarının filizlenerek çıkışını tamamlaması çiftçilerin geçen yıl kuraklık yüzünden yaşadığı stresi ortadan kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:35
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        Trakya'da kuraklık endişesiyle erken ekilen ayçiçeklerinin gelişimi güzel
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        Trakya'da bu yıl erken ekilen ayçiçeği tohumlarının filizlenerek çıkışını tamamlaması çiftçilerin geçen yıl kuraklık yüzünden yaşadığı stresi ortadan kaldırdı.

        Geçen yıl yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak nedeniyle yaşanan verim kayıplarının ardından, çiftçiler bu yıl olumsuz hava koşullarından kaçınmak için erken ekim yaptı.

        Bahar yağışlarının etkili olmasıyla, tohumlar sağlıklı şekilde filizlenerek çıkışını tamamladı.

        Bu durum, Trakya'nın önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden birinde üreticilerin verim beklentisini artırdı.

        Bu yıl Trakya'da yaklaşık 4 milyon dekarlık bir alanda ayçiçeği ekimi yapıldı.

        - "Ayçiçeği bir ay erken çiçeklenecek"

        Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, mevsim koşullarının ayçiçeğinin gelişimi için çok uygun geçtiğini söyledi.

        Geçen yıl yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı ayçiçeğinde ortalamanın altında verim alındığını anımsatan Kaya, yağışların bol olmasıyla bu yıl güzel bir sezon yaşandığını ifade etti.

        Stratejik ürün ayçiçeği veriminin yüzleri güldüreceğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

        "Mart ayında yağışlardan sonra çok güzel bir hava oldu. Çiftçilerimiz yerlerini hazırlayıp nisan başında erken ekim yaptı. Şimdi de çıkışlar çok güzel oluyor. Normal şartlarda ayçiçeği 60 günde çiçek açar daha önce haziran sonunda olan çiçeklenme bu yıl bir ay erken olacak.

        Bu sayede yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklardan bitki korunacak. Ayçiçeği tablasını güzel şekilde dolduracak ve süt olum devresi çok sıcaklara kalmadan tamamlanacak. Bu durum dane verimi için çok önemli. Yağışların bu şekilde devam etmesi ayçiçeğinin güzel ilerleyeceğini bize gösteriyor. Toprağın nemi çok güzel. Ortalama dekarda 200 kilogram verim alınırken bu yıl dekar başına 250-300 kilogram verim almamız mümkün."

        - "Bu yıl güzel bir verim bekliyoruz"

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ayçiçeğinde verimli bir sezon geçirileceğini belirtti.

        Yağışların tam da ayçiçeğinin istediği şekilde düştüğünü ifade eden Şaylan, "Ayçiçeği gerçekten istediğimiz gibi homojen bir şekilde düşen yağışlarla birlikte topraktan çıkış yaptı. Ayçiçeğinin durumu şu anda çiftçimizin yüzünü güldürüyor." diye konuştu.

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da erken ekilişi yapılan ayçiçeğinin çok iyi durumda olduğunu belirtti.

        Ayçiçeklerinin çiçeklenme sürecine geçtiğini ifade eden Saygı, bahar yağışlarının ayçiçeklerine iyi geldiğini kaydetti.

        Bu yıl yüksek verim ve kalite beklediklerini anlatan Saygı, şöyle konuştu:

        "Bölgemizdeki toprak yapısı ve tavı şu anda ayçiçeği için çok uygun. Erken ekilişi yapılan ayçiçeği de toprak yapısı uygun şartlarda ekildi. O sebeple erken ekilişi yapılan ayçiçekleri şu anda çiçeklenme dönemine geçti. Son günlerde etkili olan yağışlar da hem yeni ekilen, hem de erken ekilişi yapılan ayçiçeğine iyi geldi. Bölgemiz yeterli bir yağış aldı. Önümüzdeki süreçte de bir kaç yağış daha düşerse verimli bir yıl bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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