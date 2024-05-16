Dünya şampiyonu güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Edirne'de BESYO öğrencileriyle buluştu

Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Edirne'de gençlere başarısının sırrını anlattı.

Yasemin Adar Yiğit ve Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen "Bahar Buluşmaları ve Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı.

Kendisinin de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans programı mezunu olduğunu hatırlatan Yiğit, burada öğrencilerle birlikte olmanın gurur ve heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Sporda başarılı olmak için çok çalışmanın gerektiğini anlatan Yiğit, "Başarının en önemli sırrı disiplin, ikincisi ise çok çalışmak. Bunun yanında iyi insan olmanız gerekiyor. İçinizde en ufak kötü bir niyet varsa o sizi bulur ve müsabakada mağlup olursunuz. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız." dedi.

Yasemin Adar Yiğit, güreşe başladığı günden bu yana sürekli kendine hedefler koyduğunu ve bu doğrultuda çalıştığını aktardı.

- "Olimpiyatlardan umudumuz ve beklentimiz çok büyük"