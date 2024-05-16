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        Dünya şampiyonu güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Edirne'de BESYO öğrencileriyle buluştu

        Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Edirne'de gençlere başarısının sırrını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:07
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        Dünya şampiyonu güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Edirne'de BESYO öğrencileriyle buluştu
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        Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Edirne'de gençlere başarısının sırrını anlattı.

        Yasemin Adar Yiğit ve Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen "Bahar Buluşmaları ve Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı.

        Kendisinin de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans programı mezunu olduğunu hatırlatan Yiğit, burada öğrencilerle birlikte olmanın gurur ve heyecan verici olduğunu dile getirdi.

        Sporda başarılı olmak için çok çalışmanın gerektiğini anlatan Yiğit, "Başarının en önemli sırrı disiplin, ikincisi ise çok çalışmak. Bunun yanında iyi insan olmanız gerekiyor. İçinizde en ufak kötü bir niyet varsa o sizi bulur ve müsabakada mağlup olursunuz. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız." dedi.

        Yasemin Adar Yiğit, güreşe başladığı günden bu yana sürekli kendine hedefler koyduğunu ve bu doğrultuda çalıştığını aktardı.

        - "Olimpiyatlardan umudumuz ve beklentimiz çok büyük"

        Efraim Kahraman ise ilk kez bir üniversitede söyleşiye katıldığını söyledi.

        Milli takım olarak başarıya ulaşmak için çok yoğun çalıştıklarını ifade eden Kahraman "Takımımız gerçekten olimpiyatlar öncesi çok başarılı sonuçlar aldı. İçinde dünya şampiyonu olanlar da var. Bu yıl olimpiyatlara 5 kota alarak gidiyoruz. Olimpiyatlardan umudumuz ve beklentimiz çok büyük." diye konuştu.

        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Toksöz ise Yasemin Adar Yiğit'in ilklerin kadını olduğunu söyledi.

        Toksöz, Yiğit'in başarılarıyla Türkiye'de bir rol model olduğunu, sporcuyla herkesin gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler Yiğit ve Kahraman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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