Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede, damat tıraşı ve gelin kına gecesi ritüeli canlandırıldı

Edirne'de Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı Necmi İğe Evi Etnografya Müzesinde Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel damat tıraşı ve gelin kına gecesi ritüeli canlandırıldı.

Program, yöresel kıyafetleriyle temsili gelin ve arkadaşlarının kına yakmak için bahçeye gelmesiyle başladı.

Gelinin eline kına yakılırken, damat da tıraşını oldu.

Programda, "gelin avcunu açmıyor" ve "ustura kesmiyor" gibi ailelerden bahşiş isteme ritüellerine de yer verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kültür mirasının ve müzelerin tanıtılması amacıyla 18 Mayıs'ın Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Hotead Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ekibinin canlandırdığı ritüele Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları da sazlarıyla eşlik etti.

Hafta boyunca kentteki müzelerde etkinlikler yapacaklarını belirten Soytürk, "Bu yılki konsept eğitim ve araştırmaydı. Özellikle şehrimizdeki çocuklarımıza müzelerde birçok etkinlik yaptık. Necmi İğe Etnografya Müzesi de bu coğrafyanın en eski sivil mimarlık örneği. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzemizin konsepti Rumeli'de düğün. Bugün biz de burada bu geleneği vatandaşların katılımıyla beraber icra ettik." dedi.

Soytürk, müzeleri sosyal hayatın içinde canlı ve dinamik tutmak istediklerini, yaşayan bir müze olmasını amaçladıkları Necmi İğe Etnografya Müzesinde isteyenlerin nikah ve kına gecesi yapabileceğini ifade etti.