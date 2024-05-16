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        Edirne'de tarihi eser olduğu sanılan objelerin ele geçirildiği evin sahibi gözaltına alındı

        Edirne'de jandarmanın arama yaptığı bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:14
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        Edirne'de tarihi eser olduğu sanılan objelerin ele geçirildiği evin sahibi gözaltına alındı
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        Edirne'de jandarmanın arama yaptığı bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ele geçirildi.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri edinilen istihbarat doğrultusunda Uzunköprü ilçesinde C.B'nin evinde arama yaptı.

        Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ele geçirildi.

        C.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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