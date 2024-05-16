Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Edirne Jandarma Komutanlığınca 15 Mayıs Yeryüzü İklim Günü dolayısıyla, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ortaya çıkardığı tehlikelere dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ağaç dikimi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz araç kullanımının azaltılması konularında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası kapsamında, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında da çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, Büyükdoğanca köyünde işletme sahibi esnaf ziyaret edilerek 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, KADES mobil uygulamasının tanıtımı ve kullanımı konusunda eğitim verildi. Trafik güvenliği alanında ise Edirne Trafik Jandarması, trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.