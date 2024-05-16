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        Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

        Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:13
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        Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
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        Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Edirne Jandarma Komutanlığınca 15 Mayıs Yeryüzü İklim Günü dolayısıyla, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ortaya çıkardığı tehlikelere dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikler kapsamında ağaç dikimi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz araç kullanımının azaltılması konularında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Ayrıca, 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası kapsamında, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği ziyaret edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında da çalışmalar yürütüyor.

        Bu çerçevede, Büyükdoğanca köyünde işletme sahibi esnaf ziyaret edilerek 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca, KADES mobil uygulamasının tanıtımı ve kullanımı konusunda eğitim verildi.

        Trafik güvenliği alanında ise Edirne Trafik Jandarması, trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Trafik jandarması Keşan-Enez ve Enez-Yenikarpuzlu yollarındaki kontrol noktalarında motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipmanların önemi, trafikte reflektör ve görünürlüğün gerekliliği konularında bilgilendirme yaparak sürücülerin güvenli şekilde yolculuklarına devam etmelerini sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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