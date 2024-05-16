Atletlerin Ankara'ya taşıyacağı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan toprak Ankara'ya ulaştırılmak üzere Türkiye'ye getirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve İpsala Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından otomobille İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

Sınır kapısında düzenlenen törende, Türk bayrağına sarılı toprak Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'na katılan İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcularına teslim edildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende yaptığı konuşmada, önemli bir etkinliğin İpsala'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teslim aldıkları toprağı, Ankara'ya götürülmek üzere atletlere teslim edeceklerini ifade eden Sevgili, "Başkonsolosluklarımızın aracılığıyla Atatürk'ün doğduğu evden toprak alınıyor, oradan buraya getiriliyor. Başkonsolosluk bize teslim ediyor. Biz atletlere teslim ediyoruz. Burada en önemli hususta gençlerimiz, kendini genç hisseden atletlerimiz toprağı Atamıza ulaştırıyor. Yoları açık olsun." dedi.

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca yaptığı davranışların kendilerine ışık tuttuğunu belirtti. Atatürk'ün hayatından örnekler veren Ünal "Milli Mücadele karanlıklar ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bakın Atatürk ne demiş milli mücadelenin başında 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktedir.' Yani Milli Mücadele'de Cumhuriyet'in temelinin enerjisi belli. Tabi ki büyük Atatürk'ü anlatmanın yolu sonsuz. Önemli olan anlamak, örnek almak, onun gibi görmek ve düşünmek." dedi.