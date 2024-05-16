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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir kadın tehdit ve hakaret suçlamasıyla polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:56
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir kadın tehdit ve hakaret suçlamasıyla polise başvurdu.

        İstasyon Mahallesinde yaşayan A.Ç, eski erkek arkadaşı B.C.Ç.'nin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek Cumhuriyet Polis Merkezine başvurdu.

        A.Ç., ifadesinde ikametinde oturduğu sırada kapısının bir kurye tarafından defalarca çalındığını öne sürdü.

        Bu durumun ardından, uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı B.C.Ç.'nin kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

        A.Ç. kurye ve B.C.Ç.'den şikayetçi oldu.

        -Nitelikli yağma iddiası

        Edirne'de bir kişi kar maskeli iki kişinin altınlarını çaldığını iddia etti.

        Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan N.Z. polise şikayetinde ikametine giren ve yüzlerini kar maskesiyle gizlemiş iki şüphelinin, iki yaşındaki çocuğunu kucaklayarak kendisini ve çocuğunu tehdit ettiğini belirtti.

        Zanlıların, evde bulunan tüm altınların yerini söylemesini istediğini tehdit karşısında salonda bulunan baza altındaki çantada sakladığı altın ve ziynet eşyalarının yerini söylemek zorunda kaldığını belirten N.Z. hırsızların 50 bin lira değerinde altınlarını çaldığını öne sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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