Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        ETB, Ankara'da Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı

        Edirne Ticaret Borsası (ETB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:21 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        ETB, Ankara'da Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Ticaret Borsası (ETB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı.

        ETB'den yapılan açıklamaya göre, TOBB'un Ankara’da düzenlenen Genel Kurulu'nda yöresel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Borsaya ait stantta Edirne tava ciğeri, beyaz peynir, badem ezmesi, bademli kurabiye ve coğrafi işaretli deva-i misk helvası ikram edildi.

        Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri stantta bulunarak borsanın faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

        Standı ziyaret edenlere ikram edilen ürünlerle ilgili detaylı bilgi verildi, ziyaretçiler Edirne’nin tarihi ve turistik zenginliklerini görmeleri amacıyla kente davet edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Atletlerin Ankara'ya taşıyacağı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı
        Atletlerin Ankara'ya taşıyacağı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı
        Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de Etnografya Müzesi'nde, Rumeli düğünü canlandırıldı
        Edirne'de Etnografya Müzesi'nde, Rumeli düğünü canlandırıldı
        Edirne'de tarihi eser olduğu sanılan objelerin ele geçirildiği evin sahibi...
        Edirne'de tarihi eser olduğu sanılan objelerin ele geçirildiği evin sahibi...
        Edirne'de iki asırlık Baro Konağı gastronomi duraklarından olacak
        Edirne'de iki asırlık Baro Konağı gastronomi duraklarından olacak