ETB, Ankara'da Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı

Standı ziyaret edenlere ikram edilen ürünlerle ilgili detaylı bilgi verildi, ziyaretçiler Edirne’nin tarihi ve turistik zenginliklerini görmeleri amacıyla kente davet edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri stantta bulunarak borsanın faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, TOBB'un Ankara’da düzenlenen Genel Kurulu'nda yöresel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı.

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