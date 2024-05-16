Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Sarayı'ndaki Cihannüma Kasrı'nın restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'ndaki Cihannüma Kasrı'nın restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Sarayı'ndaki Cihannüma Kasrı'nın restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'ndaki Cihannüma Kasrı'nın restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

        Trakya ve İstanbul üniversitelerinin işbirliğinde "Edirne'de Mekan" temasıyla düzenlenen, iki gün sürecek 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu başladı.

        Vali Sezer, Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kentin zengin bir tarihi mirasa sahip olduğuna dikkati çekti.

        Şehrin pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Sezer, Edirne'nin farklı yönleriyle herkesin ilgisini çektiğini vurguladı.

        Sezer, Osmanlı mirası Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        Milli Saraylar Başkanlığı uhdesindeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü anlatan Sezer, "Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda proje, kazı ve ihya çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan kazılar yapılıyor, diğer taraftan restorasyonlar yapılıyor. Cihannüma Kasrı bu sene sonuna kadar inşallah tamamlanacak. 'Sur-i Sultani' dediğimiz sur duvarları kazı çalışmaları bitti. Hızlı bir şekilde sur duvarlarının inşası devam ediyor, yükseliyor. Namazgah alanında çalışmalar çeşmesiyle birlikte tamamlanmış durumda." dedi.

        Vali Sezer, Mahmudiye Kışlası'nda da çalışmaların devam ettiğini, kentin tarihi ve kültürel yapılarını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcandığını kaydetti.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da açılış programında konuşma yaptı.

        - Edirne Sarayı

        Edirne Sarayı'nın 1450'de başlayan inşası 1475'te tamamlandı. Saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı, 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla harap oldu. 1827'de kısmi tamir gören yapı, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanıldı, en büyük zararı bu dönemde aldı.

        Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine Babüssaade civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı. Edirne Sarayı'nın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

        Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan bugüne Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı), Adalet Kasrı, Matbahı Amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı Çeşme ve Kum Kasrı hamamının da dahil olduğu 11 eser ulaşabildi.

        Pek çok üniversitenin uzun yıllar kurtarma kazıları yaptığı alan, ihya çalışmaları için geçen yıl Milli Saraylar Başkanlığına devredilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi

        Benzer Haberler

        ETB, Ankara'da Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı
        ETB, Ankara'da Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Atletlerin Ankara'ya taşıyacağı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı
        Atletlerin Ankara'ya taşıyacağı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı
        Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de Etnografya Müzesi'nde, Rumeli düğünü canlandırıldı
        Edirne'de Etnografya Müzesi'nde, Rumeli düğünü canlandırıldı
        Edirne'de tarihi eser olduğu sanılan objelerin ele geçirildiği evin sahibi...
        Edirne'de tarihi eser olduğu sanılan objelerin ele geçirildiği evin sahibi...