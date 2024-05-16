Edirne SGK Müdürü Süleyman Lale, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti
Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Sezer, SGK Müdürü Lale ve kurum çalışanlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.
Vali Sezer, SGK haftasını kutladı, SGK çalışanlarına başarı diledi.
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