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        Edirne SGK Müdürü Süleyman Lale, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti

        Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:55
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        Edirne SGK Müdürü Süleyman Lale, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti
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        Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Sezer, SGK Müdürü Lale ve kurum çalışanlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.

        Vali Sezer, SGK haftasını kutladı, SGK çalışanlarına başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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