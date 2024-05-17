Edirne'de polis okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor
Edirne'de okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Edirne'de okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı.
Kent merkezindeki denetimlerde 13 ekip 28 personel görev aldı, şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.
Ekipler, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binaları kontrol etti.
Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.
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