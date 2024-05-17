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        Trakya'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:05
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        Trakya'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de, güvenlik güçlerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Tekirdağ'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Saray ilçesinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurmaya çalıştı. İkaza uymayan sürücülerin kullandığı araçlar, kovalamaca sonucu durduruldu.

        Otomobillerde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        İki sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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