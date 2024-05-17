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        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:59
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        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
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        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Tekirdağ'da ise uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 36 gram metamfetamin, 77 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 600 lira ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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