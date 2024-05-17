Edirne'de özel çocuklar temsili polis oldu

Edirne'de polis olma hayali olan özel çocuklara polis üniforması giydirildi, polis araçlarıyla gezdirildi.

Engelliler Haftası nedeniyle Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören çocuklar İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğretmenleri refakatinde müdürlük bahçesinde kendilerini karşılayan polislerle sohbet eden çocuklar, polis motosikleti ve araçlarına bindi, telsizlerinden anons etti.

Çocuklar daha sonra İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u makamında ziyaret etti.

Karaburun, ziyarete özel gereksinimli çocuklarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engelliler Haftası'nda bugün özel konukları ağırladıklarını anlatan Karaburun, "Onlar şimdi polis kıyafeti giydiler. Gücümüz biraz daha arttı. Bazı arkadaşlarımız trafik polisi oldu. Bazı çocuklarımız genel hizmet polisi oldu. Polis araçlarımıza bindiler. Bizim için de onlar için de güzel bir tecrübe oldu." dedi.

Ziyaret sonunda öğrenciler Karaburun'a "Özel yürekler" yazılı anı tabağı hediye etti.

Karaburun da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.