Edirne'de aranan 20 şüpheli yakalandı
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonrası kentte belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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