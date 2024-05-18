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        Edirne'de bir haftada 738 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 738 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:32
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        Edirne'de bir haftada 738 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 738 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında emniyet, jandarma ve hudut birlikleri denetimlerini sürdürdü.

        Bu kapsamda bir haftada yakalanan Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 738 düzensiz göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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