Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Edirne'de protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, sadece bir ulusun topyekun kurtuluş mücadelesine başladığı tarih olmadığını, bütün mazlum uluslar için yeni bir meşalenin yakıldığı tarih olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla sadece Türk milletinin kaderinin değişmediğini, emperyalizmin dişlileri arasında ezilen birçok ulus için de yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Ün, şunları kaydetti:

"19 Mayıs gençlerimizin bayramıdır. Aynı zamanda Atatürk devrimciliğine bağlı her yaştan zihinleriyle genç kalanların da bayramıdır. Biliyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimciliği Samsun’a çıkan, Kurtuluş Savaşı'nı yapan, Cumhuriyet'i kuran, ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran devrimleri yapan fikir ve eylemlerdir. Bunun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri her zaman genç, her zaman devrimci ve yol göstericidir. Yürüdüğümüz yol Atatürk'ün yoludur. Başta gençlerimiz olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan giden her yaştan yurttaşımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor Cumhuriyet'imizi kurup, bağımsız ve çağdaş bir ülkede yaşamamızı sağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlem, şükran ve sonsuz bir bağlılıkla anıyorum."