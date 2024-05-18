Edirne'de konservatuvar öğrencileri arkeolojik eserler arasında konser verdi

Konseri Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Müze Müdürü Şahan Kırçın, öğrencilerin aileleri ve müzikseverler dinledi.

Konservatuvar öğretim görevlileri Çisem Önver Zafer, Sela Can Dökmeci ve Bilge Su Karaca da konserde öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Geleceğin sanatçıları olarak anılan konservatuvar öğrencileri piyano, yan flüt ve kontrbasla açık havada gerçekleşen konserde dinleyicilerden alkış aldı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin bahçesinde konser verdi.

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