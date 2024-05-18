Edirne'de alıkonulan Hindistan vatandaşı polis tarafından kurtarıldı

Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 220 avro ve 16 bin 230 lira ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları çalışma sonucu A.K.R'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir evde alıkonulduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R'den haber alınamadığı, ailesine işkence görüntüleri gönderen şüphelilerin oğullarını serbest bırakmak için 500 bin rupi istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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