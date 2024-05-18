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        Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turlar için iskelenin bitmesi bekleniyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde kısa süre tur yapılacak kancabaş tipi kayıkla deneme turu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:57
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        Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turlar için iskelenin bitmesi bekleniyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde kısa süre tur yapılacak kancabaş tipi kayıkla deneme turu gerçekleştirdi.

        Meriç kenarına gelen Sezer, yapımı süren iskelede incelemede bulundu.

        Edirne kırmızısı renginde "Meriç" ve "Mecidiye" adı verilen elektrik motorlu kayıkların kaptanlarıyla sohbet eden Sezer, kayığın nehirdeki deneme turuna da katıldı.

        Sezer, tur sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.

        İskelenin tamamlanmasının ardından Osmanlı döneminde kayıklarla yük taşımacılığının yanı sıra gezintilerin de yapıldığı Meriç Nehri'nde günümüzde de kancabaş tipi kayıklarla birkaç hafta içerisinde turlar başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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