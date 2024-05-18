Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turlar için iskelenin bitmesi bekleniyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde kısa süre tur yapılacak kancabaş tipi kayıkla deneme turu gerçekleştirdi.

Meriç kenarına gelen Sezer, yapımı süren iskelede incelemede bulundu.

Edirne kırmızısı renginde "Meriç" ve "Mecidiye" adı verilen elektrik motorlu kayıkların kaptanlarıyla sohbet eden Sezer, kayığın nehirdeki deneme turuna da katıldı.

Sezer, tur sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.