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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 19.05.2024 - 09:16
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, gümrük sahasına gelen bir tırı durdurdu.

        Dedektör köpeğin de katıldığı tırdaki aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu.

        Uyuşturucu maddenin kokusunu önlemek için hapların yanına kahve koyduğu belirlenen tır şoförü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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