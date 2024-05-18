Edirne'de fidye için Hindistan vatandaşını alıkoyan zanlılar adliyeye sevk edildi

Dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne'ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R'den haber alınamadığı, ailesine işkence görüntüleri gönderen şüphelilerin oğullarını serbest bırakmak için 500 bin rupi istediği ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

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