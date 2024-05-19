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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:08
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Edirne'de etkinlikler kapsamında Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        25 Kasım Stadyumu'nda toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, 19 Mayıs ruhunun gençler tarafından anlaşılması ve benimsenmesinin gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Törene İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        - Vali Sezer, Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerle buluştu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen öğrencilerle buluştu.

        Öğrencilerle sohbet eden Vali Sezer, 19 Mayıs'ın Türkiye'nin her yerinde coşkuyla kutlandığını ifade etti.

        Balkanlar'dan gelen öğrencilerin bayram sevincine ortak olduğunu belirten Sezer, "6 ülkeden gelen 140 öğrenci, kutlamalarımıza katılarak yöresel oyunlarını sergileyecekler. Bundan sonraki dönemler için kalıcı dostluk bağlarının kurulması çok önemli. Geleceği yönetecek olan gençler. Hayatları boyunca unutamayacak kalıcı dostluklar kuracaklar." dedi.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Stadyumu'nda devam eden törende konuşan Babuşcu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı Milli Mücadele'nin Türk milletinin onurunu ve asaletini dünyaya gösterdiği tarihi bir dönemeç olduğunu söyledi.

        19 Mayıs’ın sadece Milli Mücadele'nin başlangıcı olmadığını vurgulayan Babuşcu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, çağdaş değerle yoğurulmuş bir ulusun doğuşunun simgesi olduğunu kaydetti.

        Programda öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

        Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, yaptığı konuşmada, yurdun her köşesinde bayramın coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları gösteri yaptı.

        Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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