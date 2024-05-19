Edirne'de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

İlçeye bağlı Karaincirli köyünde bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tespit ettikleri iki şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı.

Edirne'nin Enez ilçesinde, bir depodan elektrik kablosu ve su borusu çaldığı öne sürülen iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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