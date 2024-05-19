Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

        Edirne'nin Enez ilçesinde, bir depodan elektrik kablosu ve su borusu çaldığı öne sürülen iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Enez ilçesinde, bir depodan elektrik kablosu ve su borusu çaldığı öne sürülen iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Karaincirli köyünde bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tespit ettikleri iki şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Otomobilde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

        Benzer Haberler

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutl...
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutl...
        Edirne'de rehin alınıp ailesinden fidye istenen Hintli, polis operasyonuyla...
        Edirne'de rehin alınıp ailesinden fidye istenen Hintli, polis operasyonuyla...
        TIR'da 'Carlos' ile aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu
        TIR'da 'Carlos' ile aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turlar için iskelenin bitmesi bekleniyo...
        Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turlar için iskelenin bitmesi bekleniyo...
        Edirne'de fidye için Hindistan vatandaşını alıkoyan zanlılar adliyeye sevk...
        Edirne'de fidye için Hindistan vatandaşını alıkoyan zanlılar adliyeye sevk...