Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

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